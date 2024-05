Śmiertelny wypadek pod Oławą. Kierowca mazdy spłonął po uderzeniu w drzewo

Kierujący mazdą 6 to ofiara śmiertelna wypadku wypadku pod Oławą na Dolnym Śląsku, do którego doszło w czwartek, 9 maja. Ok. godz. 8.20 mężczyzna jechał od Jankowic Małych w kierunku Łukowic Brzeskich, gdy jak wstępnie informuje policja, zjechał z nieznanych przyczyn z drogi. Jego samochód uderzył następnie w drzewo, a po chwili wybuchł w nim pożar - kierowca zginął w płomieniach. Z uwagi na rozmiar obrażeń nadal nieznana jest jego tożsamość.

- Droga w miejscu wypadku była zablokowana do godz. 14, natomiast nadal wyjaśniamy szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia. To postępowanie nadzoruje prokuratura - informuje asp. sztab. Wioletta Polerowicz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Oławie.