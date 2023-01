Orszak Trzech Króli we Wrocławiu. Wraca tradycyjna trasa marszu

Orszak Trzech Króli 2023 Wrocław

Orszak Trzech Króli we Wrocławiu wyruszy w piątek, 6 stycznia, o 12:30 z Ostrowa Tumskiego i dotrze aż na wrocławski rynek. Przemarsz w stolicy Dolnego Śląska odbywa się już od 12 lat.

Co roku orszak gromadzi około 200 aktorów, którzy idą w kolumnie na początku i są przebrani zgodnie z rolami dopasowanymi do ich wieku: od aniołów i pastuszków, poprzez rycerzy czy dwórki, giermków niosących dary, aż po samych Trzech Króli, którzy na koniach podążają do stajenki.

Za każdym razem we wrocławskim orszaku pojawiają się nowe postacie związane z miastem. - W tym roku w orszaku zostaną poniesione wizerunki sióstr elżbietanek, pochodzących z Dolnego Śląska, zamordowanych w okresie II wojny światowej, beatyfikowanych w czerwcu 2022 r. we Wrocławiu – mówi Elżbieta Woźniak-Łojczuk, rzeczniczka prasowa Orszaku Trzech Króli we Wrocławiu.

Nową postacią, która przejdzie wraz z orszakiem będzie św. Jan Nepomucen, którego postać dobrze znana jest z rzeźb stojących przy mostach. W Polsce, głównie na Dolnym Śląsku, ulokowanych jest blisko 2 tys. figur, kapliczek i innych przedstawień tego duchownego.

- To patron chroniący od powodzi, chorób, a także patron dobrej spowiedzi oraz budujący mosty porozumienia między ludźmi. Zupełnie tak samo jak każdy Orszak Trzech Króli buduje wspólnotę tysięcy osób, idących razem z przesłaniem dobra, pokoju i miłości – dodaje rzeczniczka.

Orszak Trzech Króli we Wrocławiu - trasa

W ubiegłym roku, z uwagi na pandemię, trasa wrocławskiego orszaku została skrócona. W tym roku kolumna ponownie wyruszy z Ostrowa Tumskiego, przejdzie przez ulicę Piaskową, Oławską do rynku, który tego dnia zmieni się w symboliczne Betlejem.

