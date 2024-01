Oszuści bez litości! Chcą wykorzystać straszną tragedię osieroconych dzieci

badania we Wrocławiu

Ta straszna zbrodnia rozegrała się w nocy z soboty na niedzielę (13/14 stycznia). Podczas domowej awantury Przemysław H. zadał kilka ciosów nożem swojej partnerce Izabeli K. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa z zamiarem bezpośrednim, a następnie został aresztowany na 3 miesiące.

Straszliwa zbrodnia to nie koniec koszmarnych wieści. Izabela K. osierociła bowiem ośmioro dzieci, z których sześcioro jest niepełnoletnich, w wieku od czterech do 17 lat.

Niestety, bardzo szybko rodzinną tragedię chcieli wykorzystać oszuści, którzy zaczęli zakładać fikcyjne „zbiórki” na rzecz dzieci. Warto być ostrożnym, bo jedyna oficjalna zbiórka pieniędzy dla Ośmiorga Osieroconych Dzieci - Pomoc dla Rodzeństwa po Stracie Matki, która została potwierdzona również przez GOPS Kąty Wrocławskie.

- W życiu każdego człowieka są momenty, które zdecydowanie przekraczają granice wytrzymałości, szczególnie kiedy dotyczy to dzieci. Dzisiaj zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie dla ośmiorga rodzeństwa, które doświadczyło niepojętej tragedii - matka dzieci została zamordowana przez ich ojca w rodzinnym domu. Właściwie doświadczyli utraty obojga rodziców…

Najstarszy z nich, Patryk, mając zaledwie 24 lata, stanął przed wyzwaniem, jakim jest opieka nad sześciorgiem swojego młodszego rodzeństwa. Patryk, mimo swojej pracy zmaga się z ogromnymi trudnościami finansowymi i emocjonalnymi, próbując zapewnić rodzeństwu bezpieczne warunki życia. Aktualne warunki, w jakich mieszka rodzina, są dalekie od odpowiednich. Brakuje podstawowych środków do życia, a także środków na zapewnienie odpowiedniej opieki psychologicznej, która jest niezbędna dla dzieci przechodzących przez tak trudne chwile – czytamy w opisie zbiórki.

Pieniądze zebrane podczas zbiórki mają zapewnić rodzeństwu długotrwałą pomoc, która umożliwi im nie tylko przetrwanie, ale i normalne funkcjonowanie w przyszłości.

- Każda złotówka przekazana przez Was pomoże w poprawie warunków bytowych dzieci, zapewni im dostęp do specjalistycznej pomocy psychologicznej oraz zabezpieczy ich bieżące potrzeby. Celem naszej zbiórki jest zebranie środków na długofalowe wsparcie, które pozwoli tym dzieciom poczuć się bezpiecznie i stabilnie w obecnym, niełatwym okresie ich życia – dodają organizatorzy zbiórki.