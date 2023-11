Pijany kierowca pojechał pod prąd. Doszło do czołówki… z innym pijanym szoferem

Wypadek w Legnicy. Dwóch kierowców pijanych

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 26 listopada, około godziny 4.30 na ulicy Wrocławskiej w Legnicy. Doszło tam do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. - 47-letni mężczyzna jadący mazdą, skręcił z ulicy Krętej na ulicę Wrocławską na pas do jazdy w przeciwnym kierunku. Doprowadzi do zderzenia z prawidłowo jadącym volkswagenem - mówi kom. Jagoda Ekiert z legnickiej policji.

Policjanci, którzy interweniowali na miejscu zdarzenia, od obu mężczyzn wyczuli silną woń alkoholu. - 47-latek odmówił badania alkomatem, dlatego została pobrana mu krew do dalszych badań. Natomiast u 43-latka urządzenie wykazało blisko 1,2 promila – dodaje Jagoda Ekiert.

Na szczęście nikt w tym zdarzeniu nie odniósł obrażeń, choć oba auta zostały rozbite. Kierowcy nie unikną jednak sprawiedliwości. - Kierującym zatrzymano uprawnienia do kierowania. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – kończy rzeczniczka legnickiej policji.

