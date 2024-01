Karpacz. Pożar hotelu. 400 osób ewakuowanych

Ok. 400 osób ewakuowano z jednego z hoteli w Karpaczu, gdy wybuchł tam pożar. Płomienie pojawiły się w nocy z niedzieli na poniedziałek, 22 stycznia, ale bliżej godzin porannych. Żadnej z ewakuowanych osób nic się nie stało, a na czas akcji trafiły one do sąsiednich budynków hotelowych. - W tym momencie z ogniem walczy 11 zastępów straży pożarnej i choć pożar został już opanowany, nasze działania mogą potrwać jeszcze ok. 2 godzin. W budynku cały czas panuje duże zadymienie - relacjonuje kpt. Krzysztof Zakrzewski, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

Jak dodaje, prawdopodobną przyczyną pożaru hotelu w Karpaczu było zwarcie w maszynie wykorzystywanej w kręgielni. Z uwagi na to, że znajdowały się tam również inne przedmioty, ogień zaczął się rozprzestrzeniać.