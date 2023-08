Tomaszów Bolesławiecki. 60-latek strzelił do byłej żony

Tomaszów Bolesławiecki to spokojna wieś pod Bolesławcem. Tym bardziej mieszkańcami wstrząsnęły wydarzenia, do który doszło w środę, 2 sierpnia, po południu. Na podwórku przed jedną z posesji 58-letni kobieta rozmawiała ze swoją sąsiadką. Dramat rozegrał się, gdy sąsiadka na chwilę weszła do budynku. Do kobiety podszedł jej były mąż i z bliska strzelił jej w klatkę piersiową.

- Oddał do kobiety jeden strzał z broni czarnoprochowej, na którą nie trzeba mieć zezwolenia – mówi Ewa Łomnicka, Prokurator Rejonowa w Bolesławcu.

58-latka z poważnymi obrażeniami ciała została zabrana do szpitala. Jest stan był bardzo ciężki, ale lekarzom udało się uratować życie kobiecie. Gdy tylko jej stan pozwoli, zostanie przesłuchana przez śledczych.

Mężczyzna najpierw uciekł z miejsca zdarzenia, ale później wrócił w okolice, w której doszło do przestępstwa. Szybko został zatrzymany przez policjantów, którzy znaleźli przy nim również narzędzie zbrodni.

Prokuratura będzie chciała mu postawić zarzuty usiłowania zabójstwa. Grozić będzie mu wtedy nawet dożywocie. 60-latek był już wcześniej karany za groźby wobec byłej żony, miał orzeczony zakaz zbliżania się do kobiety.