QUIZ. Dogadałbyś się z chytrym misiem na Krupówkach? Sprawdź, czy znasz góralską gwarę! 9 pkt to minimum Pytanie 1 z 15 Na początek coś łatwego. Pieniądze w gwarze podhalańskiej to: dutki dziengi bejmy Dalej

Chytry miś na Krupówkach w Zakopanem. "Ukarany mandatem"

Film nagrany przez Hannę Turnau stał się viralem. Aktorka, która jak sama przyznaje - uwielbia góry, postanowiła nagrać coś dla swoich fanów. Ale nieoczekiwanie, gdy wyjęła telefon, za jej plecami pojawił się mężczyzna przebrany za białego misia! - Nie ma tak. Chcecie, to sobie zapłaćcie i nie ma sprawy - mówi. - Czy nagrywasz, czy cokolwiek, to my tutaj stoimy, chcesz z nami, proszę bardzo, zapłać nam - mówił roszczeniowo Miś z Krupówek. Hanna Turnau skomentowała jedynie z uśmiechem na twarzy, że "Zakopane to jest bardzo sympatyczne miasto".

Okazuje się jednak, że chciwość nie popłaca. Chytry miś z Krupówek został ukarany mandatem przez straż miejską w Zakopanem.

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.