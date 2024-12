Co to sądzicie?

Wrocław. Rozświetlenie choinki na Rynku

W piątkowe popołudnie, 6 grudnia, na wrocławskiego Rynku będzie się wiele działo! Wszystko związane jest oczywiście z mikołajkowymi atrakcjami, które zostały zaplanowane na ten dzień. Kulminacyjnym momentem wieczoru będzie rozświetlenie wrocławskiej choinki, które zaplanowano na godzinę 17.

Koncerty Scenie Głównej:

17:45 – koncert Iza Płóciennik tegoroczna finalistka The Voice of Poland

18:30 – koncert solistów z wrocławskiego Teatru Dialogu

19:40 – Wroclaw Respect Choir pod kierownictwem Macieja Wojciechowskiego z Orkiestrą Reprezentacyjną Wojsk Lądowych we Wrocławiu pod dyrekcją ppłk. Krzysztofa Żelaśkiewicza

20:45 – Kuba Badach

Moc atrakcji będzie z pewnością dla tysięcy wrocławian i turystów, którzy będą chcieli odwiedzić centrum Wrocławia. Dość powiedzieć, że w pierwszy weekend Jarmark Bożonarodzeniowy odwiedziło 200 tysięcy osób! Teraz kilkadziesiąt tysięcy może zjawić się tylko w piątek. To może oznaczać prawdziwy armagedon komunikacyjny.

Miasto i służby apelują: zostawcie samochody

Dlatego miasto i służby porządkowe apelują o rezygnację z podróży autem do centrum miasta i wybranie komunikacji miejskiej. Osoby spoza Wrocławia mogą zostawić samochód na jednym z 36 parkingów PARK&RIDE.

- Park&Ride to sieć parkingów miejskich zlokalizowana przy węzłach komunikacyjnych. Zrobiliśmy pomiary w ostatni weekend, gdy jarmark już funkcjonował. Po godz. 17-19 napełnienie na żadnym z tych parkingów nie przekraczało 50 proc. Nie powinno być więc sytuacji, że ktoś będzie chciał zostawić samochód i nie znajdzie miejsca. Jeśli nie będzie go na jednym parkingu, to ta sieć jest tak bogata, że warto pojechać na następny – mówi Andrzej Brzoza, zastępca dyrektora Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Na parkingach P&R, na które na co dzień można wjechać mając przynajmniej 24-godzinny bilet, na czas jarmarku będą miały podniesione szlabany i będą DARMOWE – codziennie – od godziny 16:00 do 5:00 rano.

Miasto apeluje również do wrocławian - by uniknąć korków i stresu związanego z poszukiwaniem miejsc parkingowych, których liczba w centrum jest ograniczona, lepiej zostawić samochód w garażu i skorzystać z komunikacji miejskiej. Nie trzeba wysiadać tylko na przystanku Rynek - można wybrać Galerię Dominikańską, Uniwersytet Wrocławski czy Świdnicką – do straganów dotrzemy stamtąd w kilka minut.

Na jarmark świąteczny można dostać się też dodatkową linią tramwajową „0. Oprócz przystanku Oławska zatrzymuje się m.in. na przystankach: Opera, Świdnicka (Dom Europy) czy Ossolineum (Uniwersytecka). Tramwaj "0" będzie kursował także w piątek 6 grudnia.

Dodatkowo, przystanek Galeria Dominikańska - jest też przystankiem dla linii aglomeracyjnych, które umożliwiają bezpośredni dojazd do Rynku mieszkańcom gmin ościennych. Warto pamiętać, że w granicach Wrocławia na Urbancard z biletem okresowym i czasowym (24 h, 48 h, 72 i 168 h) można jeździć też koleją - pociągami Kolei Dolnośląskich i Polregio.