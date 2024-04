Skatował ją przy dziecku, a oni tylko się przyglądali. Wszystko się nagrało!

Do zdarzenia doszło na jednej z ulic Kamiennej Góry (woj. dolnośląskie). Między mężczyzną i kobietą z małym dzieckiem nagle doszło do kłótni, która błyskawicznie przerodziła się w brutalną jatkę. Mężczyzna niespodziewanie odepchnął wózek, rzucił się na swoją partnerkę i zaczął zadawać jej ciosy. Kobieta upadła na ziemię, a mimo to, agresor nie przestawał jej bić.

Przyglądali się i nie reagowali

Całej sytuacji przyglądało się kilku mężczyzn. Żaden jednak nie stanął w obronie zaatakowanej kobiety. Po prostu się przyglądali.

Nagranie z kamery umieszczonej na jednym z okolicznych budynków, na którym widać całe zajście, trafiło do sieci i wywołało burzliwą dyskusję dotyczącą nie tylko agresywnego zachowania mężczyzny, ale również biernej postawy świadków.

"I w więzieniu będzie jadł i pił za nasze pieniądze z podatków. Powinni przymusowo pracować po 10 godzin dziennie draby"

"Co za śmieć!"

"Łobuz kocha najbardziej..."

"P***y, a nie faceci!"

"No faktycznie, 4 chłopów się przygląda jak jakiś patus bije dziewczynę"

"Norma... znieczulica a w sądzie będzie niewinny bo zapewne go sprowokowała... Dramat"

"Mam nadzieję że panowie którzy patrzą też poniosą konsekwencje"

"A ci panowie na filmie to co ślepi byli??? Kafary tacy i co? Zero reakcji? Brak słów po prostu"

- czytamy w komentarzach w mediach społecznościowych.

Poszkodowana kobieta trafiła do szpitala. Jej agresywny partner został zatrzymany. Jak informuje portal walbrzych24.com, damski bokser trafił na trzy miesiące do aresztu. Za znęcanie się nad partnerką, groźby i pobicie może grozić mu do 10 lat pozbawienia wolności.

