Skatowali dzieci, bo nie chciały grać w piłkę. Najmłodszy agresor miał 12 lat

Dlaczego dziś wyją syreny? Co to za rocznica? Syreny alarmowe we Wrocławiu

Brutalne pobicie na szkolnym boisku

To się w głowie nie mieści, do czego doszło na boisku szkolnym przy ul. Kilińskiego w Lubinie. Po meczu piłki nożnej, członkowie przegranej drużyny chcieli zagrać mecz rewanżowy. Gdy rywale odmówili, bo nie mieli ochotę na dalsze granie, zostali… brutalnie zaatakowani.

- Miała to być kara za przegrany mecz i brak chęci rewanżu ze strony drużyny przeciwnej - mówi asp. szt. Sylwia Serafin z policji w Lubinie. - Zajście zostało zarejestrowane przez monitoring miejski, na którym widać, jak sprawcy biją pięściami i kopią swoje ofiary, powodując u nich uszkodzenie ciała. Wszystko trwało kilka minut. Napastnicy uciekli po interwencji pracowników MOPS-u - dodaje.

Co najbardziej szokujące, napastnicy to dzieci w wieku od 12 do 16 lat. Poszkodowani to ich rówieśnicy.

Napastnicy szybko zostali namierzeni przez policjantów i umieszczeni w Policyjnej Izbie Dziecka w Legnicy. - Następnie pięciu z nich funkcjonariusze doprowadzili do sądu. Z 12-latkiem policjanci przeprowadzili rozmowę ostrzegawczą w obecności rodziców i zgodnie z obowiązującymi przepisami materiały przekazali do sądu – dodaje asp. szt. Sylwia Serafin.

Sąd nie miał wątpliwości, że pięciu nieletnich za brutalny czyn, którego się dopuścili, należy umieścić w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych na czas prowadzonego postępowania.