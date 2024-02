Tak wyglądały ostatnie chwile Tomasza Komendy przed śmiercią. „Najbardziej boli to”

13-letnia Julia wyszła z psem i nie wróciła do domu. Szczęśliwy finał poszukiwań!

Śmierć Tomasza Komendy wstrząsnęła niemal całą Polską. Wszyscy dobrze życzyli mężczyźnie, który niewinnie przesiedział w więzieniu 18 lat za okrutną zbrodnię, której nie popełnił. Choć po wyjściu z zakładu karnego różnie toczyły się losy Tomasza, to chyba każdy miał nadzieję, że w końcu ułoży sobie życie i będzie szczęśliwy.

Niestety, los ponownie okazał się okrutny dla wrocławianina. Przez ostatnie dwa lata zmagał się z chorobą nowotworową (według portalu salon24.pl chodzi o raka płuc). W pewnym momencie nastąpiła remisja choroby i wydawało się, że będzie lepiej. Niestety, jej nawrót okazał się śmiertelny.

Ostatnie miesiące i tygodnie to był bardzo ciężki czas dla Tomasza i jego najbliższych. Zwłaszcza że rodzina się poróżniła. 47-latek był pod opieką najstarszego brata Gerarda, ale nie utrzymywał kontaktu z mamą Teresą i dwoma pozostałymi braćmi. Jak informuje portal salon24.pl, to właśnie Gerard opiekował się Tomaszem w ostatnich tygodniach życia. - Pomagała mi rodzina, przyjaciele. Mogę wszystkich zapewnić, że Tomek do ostatnich chwil był otoczony miłością i czułością – powiedział portalowi salon24.pl Gerard Komenda dodając, że jego brat nie chciał spędzić ostatnich chwil życia w w szpitalu, który kojarzył mu się z więzieniem.

"W tej historii najbardziej boli..."

Gdy Tomasz odchodził, nie było przy nim jego mamy. Pani Teresa nigdy nie zwątpiła w niewinność syna, walczyła o niego przez lata ze wszystkich sił.

- W tej historii najbardziej boli to, że stracił kontakt z mamą i dwoma braćmi. Mamy nie było przy nim w ostatnich chwilach jego życia – stwierdził na antenie TVN24 Grzegorz Głuszak, dziennikarz tej stacji, który przez lata był blisko związany z rodziną Komendów, z którą walczył ramię w ramię – robiąc dziennikarskie materiały – o uwolnienie Tomasza.

Jedyne pocieszenie w tej smutnej historii jest takie, że mama zdołała pojednać się z synem przed jego śmiercią. - Udało mi się pogodzić z synem przed odejściem, ale z jego śmiercią nie pogodzę się nigdy – przyznała pani Teresa w rozmowie z portalem salon24.pl.

Pogrzeb Tomasza Komendy

Pogrzeb Tomasza Komendy odbędzie się w poniedziałek, 26 lutego, o godz. 12 na cmentarzu przy ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu.