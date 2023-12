Takich świąt jeszcze nie miał. Puścił kupon i został milionerem!

Z tych miast w Polsce ucieka najwięcej ludzi. Aż trudno w to uwierzyć!

Szóstka w Lotto w Żmigrodzie

Boże Narodzenie to wyjątkowy czas dla większości z nas. Dla jednego z graczy, który puścił kupon Lotto w Żmigrodzie na Dolnym Śląsku, będą to niezapomniane święta z jeszcze jednego powodu. Podczas losowania 26 grudnia trafił on bowiem „szóstkę” w Lotto!

Szczęśliwy zakład kupiono w kolekturze przy ul. Jana Pawła II 27A, a liczby, które dały wygraną, to: 2, 13, 17, 36, 45, 49.

Gracz ze Żmigrodu wygrał gwarantowane 2 miliony złotych. Wygrana byłaby pewnie większa, ale w losowaniu 23 grudnia również padła szóstka w Lotto (była warta 3,3 mln zł).

Dodajmy, że najwyższa wygrana w Lotto do tej pory w Żmigrodzie padł w 2013 roku i wyniosła aż 15,1 mln zł!