Queens Street Bar kończy działalność. Nie pomogła rewolucja Magdy Gessler

To smutny dzień dla miłośników kuchni amerykańskiej we Wrocławiu. W środę, 25 stycznia zamyka się Queens Street Bar, działający przy ul. Drukarskiej 32. W zeszłym roku knajpę odwiedziła Magda Gessler i przeprowadziła w niej "Kuchenne Rewolucje". To wówczas lokal otrzymał nazwę Queens Street Bar, mającą się kojarzyć z nowojorskimi raperami. Wcześniej w tym samym miejscu funkcjonowała między innymi pizzeria Pan Smak, a bezpośrednio przed wizytą Magdy Gessler restauracja American Dream. Właścicielka Queens Street Bar w umieszczonym na FB wpisie pożegnalnym wytłumaczyła powody zamknięcia lokalu. Na jej decyzję miały wpłynąć względy osobiste i zdrowotne.

- Niestety, moja cudowna przygoda związana z tym miejscem dobiega końca. Ze względów osobistych jak i zdrowotnych, nie mogę już prowadzić tego biznesu. Zostawiam miejsce kultowe na gastronomicznej mapie Wrocławia. Ten lokal potrzebuje nowych pomysłów i nowej energii. Jeśli jest ktoś zainteresowany przejęciem miejsca, marki, profilu czy sprzętu zapraszam do kontaktu w wiadomości prywatnej - poinformowała właścicielka Queens Street Bar.

