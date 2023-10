Tyle zarabiają nauczyciele we Wrocławiu. Trudno się dziwić, że ich brakuje

We wszystkich wrocławskich szkołach pracuje ponad 11,3 tys. nauczycieli. Ponad 5,2 tys. to nauczyciele dyplomowani, 2,8 tys. mianowani, a 3,2 tys. to osoby zaczynające pracę w zawodzie, a więc bez stopnia awansu.

Braki kadrowe w oświacie, podobnie jak w całej Polsce, występują również we Wrocławiu. Obecnie we wrocławskich szkołach i przedszkolach wolnych jest ponad 750 etatów. Najwięcej, bo blisko 350, w szkołach podstawowych. Brakuje przede wszystkim nauczycieli przedmiotów ścisłych i zawodowych, pedagogów, psychologów, opiekunów świetlic oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

- Wielu odeszło na emeryturę, przekwalifikowało się i zmieniło zawód. A młodzi nie za bardzo chcą pracować w szkołach. Na co przede wszystkim wpływ mają niskie zarobki – mówi Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji UM we Wrocławiu. – Dlatego dyrektorzy cały czas poszukują pracowników m.in. wśród emerytowanych nauczycieli oraz studentów za zgodą kuratorium ­– dodaje.

W porównaniu do zeszłego roku szkolnego liczba wakatów we Wrocławiu nieznacznie się zmniejszyła. Wyjątek to szkoły ponadpodstawowe, w których braki kadrowe są większe niż rok temu. Wynika to m.in. z faktu, że po raz kolejny do klas pierwszych poszło 1,5 rocznika. - Cały czas poszukuję jeszcze nauczyciela chemii oraz wychowania do życia w rodzinie. Całe szczęście nauczycieli przedmiotów zawodowych mam wszystkich, z czego jestem niezwykle zadowolona – mówi Małgorzata Fuglewicz, dyrektorka Technikum nr XV we Wrocławiu. – Oczywiście część pedagogów pracuje w godzinach ponadwymiarowych. Zatrudniłam też kilku nauczycieli na ponad 1,5 etatu, oczywiście za ich zgodą – dodaje.

Ile zarabiają nauczyciele we Wrocławiu?

We Wrocławiu nauczyciel początkujący otrzymuje średnio ok. 5,2 tys. złotych brutto, mianowany ok. 6,4 tys. złotych brutto, a dyplomowany ok. 8,3 tys. złotych brutto. Zarobki nauczycieli składają się z minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego, którą określa Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz dodatków, np. funkcyjnych, motywacyjnych czy za warunki pracy. Regulamin ich przyznawania, w formie uchwały, podejmuje Rada Miejska Wrocławia.