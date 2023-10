Wciągnął kobietę do samochodu i odjechał. W środku było też ośmiomiesięczne dziecko

Koszmar we Wrocławiu

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w minioną niedzielę, 15 października, po godzinie 17. Policjanci z Legnicy dostali niepokojące zawiadomienie, że w Kunicach mężczyzna wciągnął kobietę do pojazdu i odjechał. - Funkcojnariusze już po chwili zauważyli opisywany przez zgłaszającego samochód. Funkcjonariusze chcieli zatrzymać mężczyznę do kontroli drogowej, ale ten nie tylko się nie zatrzymał, ale gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę – mówi mł. asp. Anna Tersa z legnickiej policji.

W czasie policyjnego pościgu uciekinier uderzył w radiowóz, a następnie wybiegł z samochodu i zaczął uciekać pieszo. Jego samochód jednak dalej toczył się po drodze. - Jeden z funkcjonariuszy pobiegł za uciekinierem, natomiast drugi wskoczył do wciąż toczącego się pojazdu. Jak się okazało, w środku znajdowała się kobieta z malutkim dzieckiem – dodaje Anna Tersa.

Toczący się pojazd udało się zatrzymać, a chwilę później w ręce mundurowych wpadł również uciekający mężczyzna. - Okazał się nim 32-letni mieszkaniec gminy Kunice. Pasażerką była natomiast jego partnerka, wraz z którą podróżowało ich wspólne, ośmiomiesięczne dziecko – wyjaśnia rzeczniczka.

Po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że mężczyzna posiadał aż trzy aktywne sądowe zakazy kierowania pojazdami mechanicznymi. Co więcej, w samochodzie funkcjonariusze znaleźli 2 sztuki amunicji i jeden nabój hukowy. Z kolei bezpośrednio przy pojeździe znajdowało się metalowe pudełko z dokumentami i metamfetaminą.

Za wszystkie przestępstwa mężczyźnie grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.