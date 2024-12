Wielka awaria we Wrocławiu. Nie będzie wody w Wigilię? Trwa wyścig z czasem

Awaria wody we Wrocławiu. Problem szybko wrócił

W niedzielę (22 grudnia) wieczorem, około godz., we Wrocławiu doszło do awarii magistrali wodociągowej o średnicy 600 mm zlokalizowanej przy ul. Zaporoskiej. - W wyniku tego zdarzenia w całym mieście nastąpiło obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej. Dzięki szybkim działaniom naszych zespołów oraz pracownikom Zakładów Produkcji Wody i pompowni sytuacja wróciła do normy po około dwóch godzinach - czytamy w komunikacie MPWiK we Wrocławiu.

Niestety, minęło ledwie kilka godzin i sytuacja powtórzyła się. W poniedziałek (23 grudnia) we Wrocławiu doszło do kolejnej awarii magistrali o takiej samej średnicy, tym razem w okolicy Ronda Żołnierzy Wyklętych przy ul. Zaporoskiej. - Rozszczelnienie magistrali spowodowało wyciek dużych ilości wody, co ponownie skutkowało obniżeniem ciśnienia w sieci, a w niektórych miejscach nawet czasowym brakiem wody - poinformował MPWiK Wrocław. Prawidłowe parametry ciśnienia w sieci udało się przywrócić po około dwóch godzinach.

Zdążyć przed świętami. Trwa wyścig z czasem po awarii wody we Wrocławiu

Nadal trwają prace nad usunięciem awarii w ul. Zaporoskiej. Obecnie pracują nad tym trzy brygady wodociągowe, wspierane przez dodatkowe zespoły MPWiK, w tym specjalistyczne pojazdy WUKO odpompowujące wodę z miejsca uszkodzenia. Pracownicy przedłużają swoje zmiany. W zależności od postępu prac planowane jest kontynuowanie działań również w Wigilię (24 grudnia), tak aby jak najszybciej usunąć awarię i przywrócić pełną funkcjonalność sieci we Wrocławiu.

MPWiK we Wrocławiu liczy, że pogoda pozwoli na jak najszybsze zakończenie prac. Wodociągi podkreślają, że "zawsze działają w służbie mieszkańcom", nawet w dni wolne od pracy i święta, a priorytetem jest dostarczenie wody do domów mieszkańców miasta. MPWiK apeluje o śledzenie komunikatów na bieżąco. Służby dziękuję za wyrozumiałość i cierpliwość w czasie przedświątecznej gorączki.

