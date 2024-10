Koniec kontrowersji w sprawie prezesa zoo. Wrocławski ogród ma nowego szefa

Wskoczył do wody i nie zdołał wrócić na brzeg. Tragedia podczas wędkowania

Tomasz Jóźwik nowym prezesem zoo we Wrocławiu

W czwartek, 24 października, wieczorem, rada nadzorcza zoo we Wrocławiu zdecydowała o powołaniu Tomasza Jóźwika na stanowisko prezesa ogrodu. Wygrał on konkurs przeprowadzony przez międzynarodową komisję.

- Do ostatniego etapu konkursu przeszło czterech kandydatów. Najlepszy spośród nich Tomasz Jóźwik zdeklasował w ocenie członków komisji pozostałych ubiegających się o stanowisko prezesa zarządu, zdobywając 95 punktów na 110 możliwych (drugi w kolejności kandydat zdobył ich 56, trzeci otrzymał 32 punkty, a czwarty punktów 15). Ten etap konkursu, rozmowy członków jury z kandydatami, został zarejestrowany w formie audio – poinformował zoo w specjalnym komunikacie.

Komisja oceniała między innymi przedstawiony przez kandydatów plan rozwoju zawierający koncepcję zarządzania i kierunki działalności spółki ZOO Wrocław na najbliższych 5 lat.

To były założenia oparte na prowadzeniu ogrodu zoologicznego i zarządzania nim, które zawierały aspekty organizacyjne, finansowe i nowatorskie rozwiązania. Jury rozmawiało z kandydatami także o wizji realizowania misji ochrony zagrożonych gatunków i o planach na rozwój wrocławskiego ogrodu zoologicznego. Najlepsze rozwiązania w ocenie komisji konkursowej przedstawił Tomasz Jóźwik

– dodano w komunikacie.

Nowe otwarcie

Tomasz Jóźwik zastąpił na stanowisku prezesa Joannę Kasprzak, która została odwołana pod koniec lipca br. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu ogrodem kierował Sergiusz Kmiecik, członek rady nadzorczej.

Przypomnijmy, że Joanna Kasprzak była związana z wrocławskim ZOO od 2008 r. Pracowała m.in. w zarządzie ogrodu, była również dyrektorem finansowym, wiceprezesem, a ostatecznie – na wiosnę 2022 roku – została prezesem.

Od tego czasu ogrodem wstrząsnęło kilka poważnych konfliktów, m.in. wieloletni dyrektor ds. hodowlanych Mirosław Piasecki został wyrzucony z pracy w dziwnych okolicznościach, a jego następczyni, dyrektorka generalna ZOO Marta Zając-Ossowska złożyła na prezeskę zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury. Tajemnicą poliszynela jest, że załoga ogrodu była ze sobą skłócona.

Co ciekawe, Marta Zając-Ossowska również startowała w konkursie na prezesa, ale nie dostała się do II etapu, choć znaleźli się w nim kandydaci, którzy nie mieli żadnych związków ze zwierzętami.

Powołanie nowego szefa, którym okazał się wysokiej klasy fachowiec, powinno zakończyć kontrowersje, które w ostatnich miesiącach, a nawet latach, nie pomagały w funkcjonowaniu ogrodu we Wrocławiu.

18 lat pracował w zoo w Łodzi

Tomasz Jóźwik to doświadczony menadżer w branży zoologicznej, dotychczasowy członek zarządu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi, wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, członek komitetu EPP EAZA kudu mniejszego ( EAZA to Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów). Był doradcą pełnomocnika Ministra Rolnictwa do spraw ochrony zwierząt, wykładowcą studiów podyplomowych na kierunku Opiekun Zwierząt w Ogrodach Zoologicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie. Jest także autorem wielu publikacji i prelegentem w dziedzinie weterynarii zwierząt egzotycznych.

Przez ostatnie 18 lat pracował w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi, gdzie pełnił szereg kluczowych funkcji.