Wybory we Wrocławiu. Izabela Bodnar zaskoczona wynikiem. "Nie spodziewałam się tak wysokiej porażki"

Wyniki wyborów samorządowych 2024 we Wrocławiu. W niedzielę, 21 kwietnia, odbyła się II tura wyborów samorządowych. We Wrocławiu mieszkańcy wybierali prezydenta miasta. Wyniki exit poll wyborów we Wrocławiu są już dostępne. Wynika z nich, że mieszkańcy na kolejną kadencję wybrali urzędującego prezydenta Jacka Sutryka. Jego przeciwniczką była kandydatka Trzeciej Drogi Izabela Bodnar. Co powiedziała tuż po wyborach? Szczegóły poniżej.