Ciało kobiety wyłowione z rzeki. To poszukiwana od kilku dni 65-latka

To miejsce, w którym zakochasz się od pierwszego wejrzenia. Ogród Japoński zaskoczy Cię niejeden raz!

Legnica. Ciało kobiety wyłowiono z rzeki. Sprawca obciął głowę 66-latce

Mówiło się o tym w całej Polsce. Rozczłonkowane ciało starszej kobiety znaleziono przy wale nad Kaczawą, w Legnicy. Zwłoki odkryły dzieci, które bawiły się w pobliżu. Przez kilkanaście dni nie było wiadomo, co się stało, a także kim była ofiara.

Początkowo wydawało się nawet, że zamordowana osoba była dzieckiem. Dopiero kilka dni temu prawda wyszła na jaw. Okazało się, że ofiara to 66-letnia kobieta, mieszkanka Legnicy. Zaraz po tym, jak ustalono dane zamordowanej, policjanci zatrzymali Łukasza C., a także jego znajomą 35-letnią Małgorzatę N.

- Wielogodzinne analizy każdego ze zgromadzonych materiałów, typowania osób podejrzewanych oraz żmudna praca operacyjna, przyniosła szybkie rezultaty. Stosowane przez funkcjonariuszy nowe technologie dały podstawę do wytypowania sprawcy - mówi kom. Jagoda Ekiert z legnickiej policji.

Mężczyzna jest dobrze znany policji z Legnicy. To przestępca, który był już wcześniej karany za grożenie śmiercią czy rozboje. 35-letnia kobieta to najpewniej jego partnerka. Policja ustaliła, że podejrzani i ofiara znali się. Bywał u swojej ofiary, w tym na spotkaniach zakrapianych alkoholem. Z naszych informacji wynika również, że towarzystwo, którym się otaczał to różni ludzie spod ciemnej gwiazdy. Wciąż jednak śledczy nie informują jaki był motyw zbrodniarza. Nie wiadomo też, dlaczego obciął zamordowanej głowę i ręce.

Wiadomo natomiast, że mężczyzna usłyszał zarzut morderstwa i bezczeszczenia zwłok, za co grozi dożywocie. Jego znajoma – za pomoc w zacieraniu śladów – za kratkami może spędzić pięć lat.

Zabójstwo w Legnicy. Zobacz zdjęcia

Sonda Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo? tak, to odpowiednia kara nie, nawet zabójcy powinni mieć prawo do wyjścia z więzienia nie, zabójcy powinni być karani śmiercią