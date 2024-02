Autor: Shutterstock, Karol Makurat/REPORTER

22 grosze i ponad 30 tys. zł - to odpowiednio najniższa i najwyższa emerytura na Dolnym Śląsku. Tę pierwszą otrzymuje co miesiąca kobieta, która przepracowała tylko pół roku, i to na umowę zlecenie. Tę drugą otrzymuje lekarz, który przestał pracować, mając 78 lat, zdj. ilustracyjne