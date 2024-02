Poszukiwania Julii z Kiełczowa

Aktualizacja, godz. 15

- W poszukiwaniach zaginionej 13-letniej mieszkanki Kiełczowa zaangażowano znaczne siły oraz środki policyjne. Szeroko zakrojona akcja informacyjna prowadzona w mediach oraz intensywna praca funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przyczyniły się do odnalezienia zaginionej nastolatki. Dziewczyna, cała i zdrowa, zostanie przekazana pod opiekę opiekunów - poinformowała policja.

***

13-letnia Julia ostatni raz widziana była w środę, 21 lutego br., o godz. 21:30 w Kiełczowie, gdzie mieszka. - Nastolatka wyszła z domu zabierając ze sobą psa i do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną – poinformował w czwartek (22 lutego) koło południa mł. asp. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

- W przypadku posiadania informacji o miejscu jej przebywania prosimy o kontakt z dyżurnym Komisariatu Policji w Długołęce lub pod nr tel. 47 871 65 20, bądź kontakt z najbliższą jednostką policji – dodaje mł. asp. Rafał Jarząb.