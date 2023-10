i Autor: Policja Wrocław

Blisko tragedii

19-letni kierowca BMW zrobił coś strasznego. Pieszy był już na pasach

tas 21:57 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Niewiele brakowało, żeby na jednej z ulic we Wrocławiu doszło do tragedii. Kierowca BMW wyprzedził volkswagena tuż przed pasami, po których szedł już pieszy. W ostatniej chwili uniknął on uderzenia.