Przed wrocławskim sądem rozpoczął się proces w sprawie zabójstwa Michała O. na terenie ogródków działkowych w Strzelinie. Dramat rozegrał się 4 lipca 2023 roku. Anna K., Tomasz A. i Michał O. pili alkohol w altance.

Nagle alkoholowa biesiada wymknęła się spod kontroli. Według prokuratury 34-letnia Anna K. i 44-letni Tomasz A. działając wspólne i w porozumieniu pobili Michał O., w wyniku czego mężczyzna zmarł. Następnie oskarżeni mieli podpalić altankę, aby zatrzeć ślady zbrodni.

Tomasz A. nie przyznał się przed sądem do zarzucanych mu czynów. Według jego zeznań to kobieta była agresywna w stosunku do Michała O. i wielokrotnie biła go pięściami i kijem. Dodał, że Anna K. namawiała go do spalenia altany, czego – jak podkreślał – nie zrobił.

Mężczyzna wyjaśnił, że po wyjściu z więzienia przez chwilę spotykał się z kobietą, która - jak twierdził - była w nieformalnym związku z ofiarą.

Anna K. również nie przyznała się przed sądem do zarzutów twierdząc, że to Tomasz A. pobił śmiertelnie Michała O., a ona jedynie stała z boku. Według kobiety altanę z ciałem zmarłego mężczyzny podpalił Tomasz A.