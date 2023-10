Nakarmili głodnych wyborców, wylała się na nich fala hejtu. Włosy stają dęba!

Wrocław. Co dalej z Trzonolinowcem? Zapadła ważna decyzja

Jagodno. Pizza dla osób w wyborczej kolejce

Nawet osoby, które nie interesują się na co dzień polityką słyszały w ostatnich dniach o wrocławskim Jagodnie. To właśnie tutaj najdłużej trwało głosowanie w wyborach parlamentarnych. Do niewielkiego lokalu wyborczego ustawiła się długa kolejka, a ogonek o godz. 21 – kiedy był koniec głosowania - liczył kilkaset osób. Każda z osób, która stała wtedy w kolejce miała prawo zagłosować i zdecydowana większość z niego skorzystała. Efekt? Ostatni głos oddano niewiele przed godziną 3 nad ranem.

Zmarznięci ludzie w kolejce doznali wiele wsparcia od zwykłych wrocławian, którzy przynosili im ciepłe napoje. Ale nie tylko. Zareagowała również pizzeria Mania Smaku. Właściciele i pracownicy zdecydowali, że zostaną po godzinach i dowiozą ludziom pizzę. W sumie poszło 300 sztuk.

- Nie zrobiliśmy tego, aby szukać poklasku, a z dobrego serca i dbałości o tych wspaniałych ludzi, którzy postanowili spełnić swój obywatelski obowiązek ponad wszystko – tłumaczył później właściciel w mediach społecznościowych. - Była to inicjatywa nas i naszych pracowników, którzy po swojej zmianie już wracali do domów, ale zawrócili, aby przygotować te pizze około północy, po północy, po pierwszej w nocy. Brawa dla naszej ekipy, brawa dla każdego kto tam zagłosował tak późno – dodał.

W kolejnych dniach reakcja wrocławian była wspaniała. Zamawiali pizzę, płacili za nią i.. nie chcieli, żeby była dostarczana. W ten sposób chcieli odwdzięczyć się ekipie Manii Smaku.

Wyrazów wsparcia nie było końca, ale… nagle stało się coś, co trudno zrozumieć. Wraz z upływem czasu, gdy okazało się, że obecna ekipa rządząca wkrótce straci władzę, zaczęło się pojawiać coraz więcej hejtujących komentarzy. Wielu internautów związanych z prawicą zaczęło szukać przyczyn porażki PiS... w teoriach spiskowych. Jedna z nich mówiła, że głosowanie na Jagodnie mogło być sfałszowane, a za akcją nakarmienia stojących w kolejce wyborców stoją… Niemcy.

Oto niektóre z nienawistnych komentarzy (pisownia oryginalna):

Sprzedawczyki i kłamcy manipulacja pełowskie śmiecie

Zrobili 1000 placków? Tak spontanicznie? Trzeba być debilem, żeby w to uwierzyć

Jak będę we Wrocławiu to was odwiedzę i narzygam na cały lokal

Tak za darmo tej pizzy nie dostali. Niemcy tfuskowi przekazali grzyba kasę na te wybory

"Strasznie to smutne"

Choć trudno w to uwierzyć, podobne komentarze zalały profil pizzerii.

- W lawinie pięknych słów, rzeczy jakie nam w ostatnich dniach piszecie, coraz częściej - z gigantycznym natężeniem dzisiaj - otrzymujemy takie komentarze, wiadomości. Po ludzku jest nam smutno, bo kochamy ten kraj, kochamy ludzi, tak bardzo wierzymy w ludzką solidarność, dobro oraz bezinteresowność. A w ostatnich godzinach usłyszeliśmy już, że jesteśmy: rus... onucami, agentami niemieckimi, wysłannikami nowej władzy, oszustami, złodziejami. Że pizzę na Jagodno nie my dostarczyliśmy, tylko zapłacił nam za nie niemiecki rząd. No i tych ludzi zwieziono tam jakimiś autobusami. Strasznie to smutne i prosimy o jedno - szanujcie się, bądźcie dla siebie dobrzy, miejcie odrobinę empatii – umieściła pizzera na swoim Facebooku.

Mimo wylanego hejtu zdecydowana większość internautów stoi murem za Manią Smaku, podobnie jak zdecydowana większość wrocławian i wszystkich ludzi dobrej woli.