Potężne straty po najeździe rolników na urząd wojewódzki. Kto za to zapłaci?

To trzeba wiedzieć

Nieznana substancja w szkolnej łazience. Dziecko trafiło do szpitala! Zarządzono ewakuację!

Sprawa śmierci Magdaleny Żuk. Rodzina poszła do sądu! Chodzi o „grillowanie”

Maluszek z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala. Rodzice aresztowani

Protest rolników pod urzędem wojewódzkim

15 lutego rolnicy wjechali do centrum Wrocławia. Najpierw zebrali się przed siedzibą przedstawicielstwa Komisji Europejskiej przy ul. Widok. Już wtedy część uczestników odpaliła race, a budynek przedstawicielstwa został obrzucony jajkami. W związku z tym, tuż po godz. 10 organizator rozwiązał zgromadzenie. Wówczas rolnicy przemaszerowali na pl. Społeczny, gdzie pod urzędem wojewódzkim i marszałkowskim zaparkowanych było kilkaset traktorów.

Tutaj manifestacja miała najbardziej burzliwy przebieg - płonęły opony, używano materiałów pirotechnicznych, a budynek obrzucono jajkami.

- Przyszedł taki moment, że rolnicy próbowali zerwać baner przyjaźni polsko-ukraińskiej. Nie udało im się, to rzucili farbą. Oprócz tego baneru ochlapana została też fasada tą czerwoną farbą – mówi Bartosz Wojciechowski, rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiego.

Oprócz fasady uszkodzone zostały też schody przed wejściem. - Były próby wjechania ciągnikami na te schody, popękały od tego kamienie. Od tego stosu też, bo to przecież była potężna temperatura, która też spowodowała różne zniszczenia – dodaje Wojciechowski.

140 tys. zł start. Kto za to zapłaci?

Urzędnicy wycenili straty na 140 tys. zł. Sprawa została zgłoszona na policję.

- Jeśli by się udało zidentyfikować te osoby, które najbardziej agresywnie działały, rzucały tą farbą i uda się powiązać te osoby z tymi zniszczeniami, to mamy nadzieję, że poprzez działania sądowe uda się wyegzekwować jakieś odszkodowanie. Bo przecież my wszyscy zapłacimy za te zniszczenia z podatków - kończy rzecznik.