Kiedy zacznie się spadek na terenie Wrocławia, to wtedy też Widawa siłą rzeczy spadnie. Niepokojąca sytuacja jest w dolnych stanowiskach pomiarowych, poniżej Wrocławia. Jak przekazał, na wodowskazie w Brzegu Dolnym jest 906 centymetrów, a będzie 950 cm. Jeżeli nic się nie stanie z wałem, to mamy jeszcze 120 cm w zapasie. Jeśli chodzi o Malczyce i Ścinawę, tu też będą wzrosty widoczne. W Malczycach zaobserwujemy wzrost o 50 cm, w tej chwili jest 750 cm, w zapasie mamy 92 cm. W Ścinawie z 538 cm obserwowanych teraz, w piątek wieczorem nastąpi wzrost do 650 cm, jeżeli nic nieprzewidzianego się nie stanie, to mamy w zapasie 80 cm - wyliczył dyrektor IMGW.