Partner twierdził, że to padaczka. Na ciele młodej kobiety były liczne obrażenia

Wszystkie loty we Wrocławiu odwołane. Zamkną lotnisko na ponad miesiąc

Co się dzieje?

Ta niecodzienna inicjatywa Fundacji Kolorowe Skarpetki i Alei Bielany ma na celu zwiększenie świadomości i życzliwości społecznej wobec osób z zespołem Downa. Projekt AleJa Mogę Więcej rusza w Światowym Dniu Osób z Zespołem Downa i potrwa całą wiosnę.

Skarpetkowy street art. Wrocławianie pokażą, że #mogąwięcej

Pierwszym etapem projektu jest zbiórka pojedynczych, niepotrzebnych skarpetek, tzw. niedoparków. Specjalnie oznaczone pojemniki pojawiły się w kilkunastu punktach w całym Wrocławiu.

- Mieszkańcy Wrocławia z zespołem Downa dotąd mieli okazję podejmować praktyki zawodowe u najemców Alei Bielany. Brali też udział w eventach i dedykowanych warsztatach. Dziś idziemy o krok dalej — mówi Katarzyna Konat z zespołu komunikacji Alei Bielany.

Współpraca centrum handlowego z Fundacją Kolorowe Skarpetki ma wieloletnią tradycję.

- Teraz chcemy działać jeszcze szerzej i zaangażować Wrocławian w coś niespotykanego. Kolorowe skarpetki bez pary to międzynarodowy symbol zespołu Downa. Na bazie projektu, stworzonego przez artystkę multimedialną, Matyldę Sałajewską, wspólnie stworzymy z nich wielki portret osoby z zespołem Downa — wyjaśnia Paulina Bechcicka, prezeska zarządu Fundacji Kolorowe Skarpetki.

i Autor: materiały prasowe Wrocławianie wyplączą gigantyczny portret ze…skarpetek! Niesamowita akcja na Dzień Osób z Zespołem Downa

Wielki finał w czerwcu. Gdzie zobaczymy skarpetkowy portret?

Zebrane skarpetki posłużą do stworzenia wielkoformatowej instalacji tekstylnej, która będzie przypominać o potrzebie życzliwości wobec osób z zespołem Downa.

Na co dzień osoby z zespołem Downa są właściwie niewidoczne dla społeczeństwa. Nie pojawiają się na plakatach, billboardach, czy w telewizji. Chcemy za pomocą steetartu pokazać, że to pełnowymiarowi, obecni wśród nas ludzie. Cieszy mnie, że przy tej okazji każdy może włączyć się w tworzenie sztuki zaangażowanej społecznie — przyznaje Matylda Sałajewska, autorka projektu.

Jak przekazać pojedyncze skarpetki?

Do 18 kwietnia 2025 trwa zbiórka skarpetek-niedoparków, które finalnie posłużą jako materiał do stworzenia wielkiego portretu osoby z zespołem Downa. Pojedyncze skarpetki można oddawać w dedykowanych punktach w całym Wrocławiu, wrzucając je do oznaczonych pojemników. Oto aktualna lista lokalizacji:

Aleja Bielany ul. Czekoladowa 7/9

Barbara ul. Świdnicka 8B

Centrum na Przedmieściu (CAL) ul. Prądzyńskiego 39A

CAL Ołtaszyn ul.Pszczelarska 7

CAL Zakrzów ul. Wilanowska 29A

CAL Złotniki Wielkopolska 7

Dolnośląskie Centrum Filmowe (DCF) ul. Piłsudskiego 64A

Hala Świebodzki ul. Orląt Lwowskich 20B

IKEA Wrocław ul. Czekoladowa 5

Impart ul. Piłsudskiego 19

Kino Nowe Horyzonty ul. Kazimierza Wielkiego 19a/21

Teatr Muzyczny Capitol ul. Piłsudskiego 67 od 1.04

Wrocławski Teatr Lalek pl. Teatralny 4

Zbiórka skarpetek potrwa do 18 kwietnia 2025 roku. 24 maja w Alei Bielany odbędą się warsztaty z wyplatania portretu.

Efektem warsztatowych prac będzie wielkoformatowa instalacja tekstylna pt. AleJa Mogę Więcej, która zostanie uroczyście odsłonięta w czerwcu.

Więcej informacji na stronie https://www.alejabielany.pl/pl/aleja-moge-wiecej

Chcesz zaprosić znajomych? Skorzystaj z wydarzenia na Facebooku.

Materiał Sponsorowany