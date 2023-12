Zaginęła 14-letnia Klaudia. Poszła do szkoły i przepadła bez wieści

Wrocław. Poszukiwania zaginionej Klaudii Słupczyńskiej

Klaudia Słupczyńska ma ok. 175 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, czarne, długie włosy oraz niebiesko-zielone oczy. 14-latka ostatni raz widziana była w połowie listopada 2023r. w okolicy swojego miejsca zamieszkania przy ul. Nyskiej 60A we Wrocławiu. Ubrana była wtedy w czarną, futrzaną kurtkę.

- 14-latka wyszła wtedy z miejsca zamieszkania do Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Słubickiej we Wrocławiu i do teraz nie powróciła do domu, ani nie nawiązała kontaktu z najbliższymi – informuje wrocławska policja.

Poszukiwania dziewczyny prowadzą policjanci z komisariatu na Rakowcu. Każdy, kto ma jakieś informacje dotyczące zaginionej proszony jest o kontakt pod nr tel. 47 871 43 44 lub 47 871 39 43, lub pod nr alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką policji.