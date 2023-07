32-latka odwiedziła partnera zatrzymanego przez policję. Sama trafiła do celi

Policjanci z Milicza dostali informację na temat poszukiwanego przestępcy. Pojechali we wskazane miejsce i zatrzymali 28-latka, który był poszukiwany w celu odbycia kary więzienia. Zanim jednak trafił do zakładu karnego, przewieziono go do policyjnej celi na milickiej komendzie.

Godzinę później na komisariat przyszła kobieta, która przedstawiła się jako partnerka zatrzymanego mężczyzny. Była zmartwiona faktem zatrzymania ukochanego, więc chciała przekazać mu kilka rzeczy osobistych (m.in. szczoteczkę do zębów i ciepłą bluzę), które ten miałby zabrać ze sobą do aresztu.

- Czujność policjantów pozwoliła jednak na ustalenie, że kobieta także była osobą poszukiwaną w tym samym celu, co jej partner – mówi nam Sławomir Waleński, oficer prasowy policji z Milicza. - W związku z tym 32-letnia mieszkanka Milicza również została zatrzymana i trafiła tam, gdzie jej mężczyzna - do pomieszczenia dla osób zatrzymanych – dodaje policjant.

Niestety, za kratami zakochanym nie będzie dane kontynuować romansu, ponieważ rozdzieliła ich gruba ściana celi. Teraz partnerzy będą musieli zmierzyć nie tylko z rozłąką, ale również z zasądzoną wobec nich karą.

Sławomir Waleński dodaje, że para jest doskonale znana miejscowej policji. A lista popełnionych przez nich przestępstw jest długa.