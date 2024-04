Demontaż Galerii Neonów. W tle szermierka na oświadczenia i konferencje

Planeta płonie! Afrykański upał dotarł do Polski w kwietniu! Dlaczego? Wymowne słowa eksperta z IMGW

Koszmarny wypadek na hulajnodze. Nastolatka w ciężkim stanie trafiła do szpitala

Galeria neonów we Wrocławiu. Co dalej?

Wrocławska galeria neonów w podwórku przy ul. Ruskiej 46 postała niemal 10 lat temu. Od tego czasu stała się wręcz kultowym miejscem na mapie miasta, zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów. Tymczasem w połowie marca okazało się, że wkrótce może zniknąć.

Właściciel, fundacja Neon Side Wrocław, poinformował, że nie może dojść do porozumienia z miastem na temat dalszej współpracy. Wtedy przedstawiciele miasta zorganizowali konferencję prasową, podczas której przedstawili swoje stanowisko, przekazując przy okazji nieco szczegółów nowej umowy. Stronom daleko było do porozumienia, ale wydawało się, że jest dobry grunt do dalszych negocjacji.

Niestety, minął niespełna miesiąc i mamy… powtórkę z rozrywki. Na profilu na Facebooku pojawił się wpis mówiący o demontażu instalacji. - Drodzy, tak jak obiecywaliśmy, informujemy Was o dalszych losach Galerii Neonów przy ul. Ruskiej. W czwartek 11 kwietnia, zgodnie z obowiązkiem nałożonym na nas przez umowę użyczenia, rozpoczynamy demontaż neonów. Niestety, mimo naszych ustępstw i woli zawarcia satysfakcjonującej dwie strony umowy, negocjacje prowadzone z Gminą Wrocław okazały się bezowocne. Z uwagi na termin wyborów, wstrzymaliśmy demontaż galerii o tydzień, ale dłużej nie możemy czekać – czytamy.

Czy to naprawdę koniec? Trudno powiedzieć, bo wrocławskim magistrat zwołał… konferencję prasową. Odbędzie się ona we wtorek, 9 kwietnia, po południu.

Czy to coś zmieni? Będziemy o sprawie informować.