Ludzie po Iraku i Afganistanie. Specjalny zespół detektywów leci na Kos

W tym miejscu miało dojść do zabójstwa Anastazji. To nie dom obywatela Bangladeszu

Zabójstwo Anastazji Rubińskiej. Detektywi wracają na Kos

Polscy detektywi byli na wyspie Kos, gdzie została zamordowana Anastazja Rubińska, wraz z matką wrocławianki. Pomagali jej szukać wtedy jeszcze zaginionej 27-latki. Gdy finał poszukiwań okazał się tragiczny, przez kilka dni prowadzili działania mające na celu wyjaśnienie okoliczności dramatu. Wszyscy wrócili do kraju we wtorek, 20 czerwca.

- Po naszym powrocie do kraju, rozpoczęliśmy analizę materiału zgromadzonego podczas działań na wyspie. Już teraz mogę powiedzieć, że w najbliższych dniach chcemy wrócić do Grecji. Cały czas pozostajemy w kontakcie z osobami, z którymi nawiązaliśmy współpracę na Kos. Na bieżąco spływają do nas wszystkie informacje. W naszym zespole mamy doświadczonych analityków kryminalnych, którzy są emerytowanymi funkcjonariuszami służb. Korzystamy z ich wiedzy i doświadczenia – zapowiada Dawid Burzacki z Dziennika Śledczego.

Na Kos ma jechać również tłumacz języka urdu, co ma pozwolić na łatwiejszą komunikację ze środowiskami pakistańskimi, które są bardzo liczne na wyspie. - Często bariera językowa ogranicza możliwości śledcze – dodaje.

Według Burzackiego, część osób będących w zainteresowaniu greckiej policji, pozostaje na wolności z zakazem opuszczania Grecji i samej wyspy. - Wiemy, że czas w tej sytuacji jest bardzo istotny, ponieważ może być tak, że część z tych osób będzie chciało nielegalnie opuścić wyspę – kończy mężczyzna.

Zespół z doświadczeniem w misjach na w Iraku i Afganistanu

Ze względu na to, że zaplanowane czynności będą prowadzone w środowisku emigrantów, do Grecji udaje się tylko męski zespół. - Oddelegujemy zespół posiadający doświadczenie w misjach na terenie Iraku i Afganistanu. Szanujemy pracę greckich śledczych, którzy są bardzo zaangażowani w sprawę, natomiast chcemy pomóc, stosując nowoczesne i niekonwencjonalne metody śledcze - działając oczywiście w granicach prawa – dodaje z kolei detektyw Ewelina Tomaszek.

Przypomnijmy, że Anastazja zaginęła w poniedziałek, 12 czerwca. Jej ciało znaleziono w niedzielę, 18 czerwca. Głównym podejrzanym o dokonanie morderstwa jest 32-latek z Bangladeszu, z którym młoda kobieta spędziła ostatnie godziny życia.