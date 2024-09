Stronie Śląskie przed i po powodzi. Aż trudno uwierzyć, że to te same miejsca. Zdjęcia odbierają mowę

Powódź w Stroniu Śląskim. Ogromna skala zniszczeń

Stronie Śląskie to liczące kilka tysięcy mieszkańców miasto w woj. dolnośląskim, położone na ziemi kłodzkiej. Kilka dni temu niszczycielska powódź zamieniła miasteczko w ruinę. Zniszczone budynki, zalane ulice i drogi, ogrom ruin. To zobaczył reporter "Super Expressu", gdy tylko dostał się do miasta. Trwa wielkie sprzątanie po powodzi. Straty są gigantyczne, a odbudowa zniszczeń zajmie pewnie kilka lat. Gdy widzimy, jak ogromne spustoszenia wyrządziła woda, może nam się wydawać, że to kolejny materiał, przepełniony wojennymi obrazkami z oblężonej Ukrainy.

W pierwszych godzinach po powodzi do Stronia Śląskiego właściwie nie można było dojechać. Dostać się tam mogły jedynie służby ratunkowe. W mieście przeprowadzono ewakuację ludności; rzeki wystąpiły tam z koryt, a woda zalała zabudowania. Przez Stronie Śląskie przepływa rzeka Biała Lądecka, a także Morawka.

Pomoc dociera do mieszkańców z trudem, ponieważ zniszczone są nie tylko ich domy i mieszkania, ale również drogi. Służby pracują w pocie czoła, strażacy szukają ludzi w porzuconych samochodach i zdewastowanych budynkach. Mieszkańcy również sprzątają po powodzi. Są praktycznie odcięci od świata. Wyjazd z miasta jest trudny, ale obecnie ogromnym problemem jest chociażby sygnał komórkowy czy internetowy. W poniższej galerii doskonale widać, z jak wielkim dramatem mierzą się obecnie Stronie Śląskie. Na zdjęciach widać miejskie obiekty przed i po powodzi.