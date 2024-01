Policja publikuje wizerunek

To on uszkodził elewację synagogi we Wrocławiu. Jest nagranie!

Policjanci szukają mężczyzny, który umieścił na elewacji synagogi we Wrocławiu napis „Izrael zbrodniarze i mordercy”. Mundurowi opublikowali nagranie, na którym widać wandala i proszą o pomoc w jego identyfikacji.