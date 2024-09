Powódź 2024 w Polsce. Wrocław czeka na falę kulminacyjną [18.09.2024]

W czwartek 19 września południowa i zachodnia część Polski w dalszym ciągu walczy z powodziami i wezbranymi rzekami. Na nadejście wielkiej wody przygotowuje się m.in. Wrocław. Kulminacja fali w stolicy Dolnego Śląska spodziewana jest tej nocy.

W środę około godz. 23 Wody Polskie podjęły decyzję o kontrolowanym zalaniu polderu Oławka i terenów wodonośnych. Ma to zwiążek z wysokim stanem wody w Odrze. - Jest to procedura zgodna z instrukcją przeciwpowodziową dla Wrocławia. Teren, na którym rozlewa się woda jest specjalnie przygotowany do takich sytuacji, a zalewanie polderu służy ochronie mieszkańców przed powodzią - uspokaja MPWiK S.A. we Wrocławiu.

W środę po godz. 21 poinformowano, że czoło fali wezbraniowej na Odrze minęło już Opole, nie wyrządzając szkód w mieście.

Wczoraj (18.09) odbyło się kolejne posiedzenie powodziowego sztabu kryzysowego z udziałem m.in. przebywającego na Dolnym Śląsku szefa rządu, ministrów i przedstawicieli służb. Premier Donald Tusk ocenił, że służby docierają do każdego miejsca, gdzie potrzebna jest pomoc. Apelował o to, by stosować się do zakazu chodzenia po wałach, gdyż są one już przeciążone. Poinformował, że w ciągu 48 godzin w większości miejsc powinno być już po kulminacji.

Ogromne straty po powodzi

Ministerstwo Finansów poinformowało, że zabezpieczyło 2 mld zł na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. W środę wieczorem premier Donald Tusk, przyznał, że na odbudowę po powodzi trzeba będzie przeznaczyć więcej niż 2 mld zł, które rząd już zabezpieczył w budżecie.

Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował, że w środę w akcjach przeciwpowodziowych, ewakuacji mieszkańców i udzielaniu im wszelkiej pomocy zaangażowanych było ponad 14 tys. żołnierzy. W akcjach pomocniczych nadal pozostają w użyciu śmigłowce wojskowe - m.in. do transportu żywności i ewakuacji.

Na żywo Powódź w Polsce 2024. Zalane wsie i miasta. Ogromne straty. Aktualna sytuacja powodziowa w kraju 0:19 Wszystkie służby w pełnej gotowości. [...] Mam nadzieję, że ta noc będzie spokojna - powiedział prezydent Wrocławia. 0:16 Aktualizacja stanu rzek we Wrocławiu (na godz. 21) Obecnie wodowskaz w Trestnie wskazuje 594 cm.

Prognoza na 19.09: poziom min. 595 cm, poziom maks. 610.

Prognoza na 20.09: 589 cm. Bystrzyca - wodowskaz Jarnołtów: obecnie 356 cm.

Stan alarmowy: 270 cm.

Prognoza na 19.09: 352 cm.

Prognoza na 20.09: 356 cm. Oława - wodowskaz Oława: obecnie 383 cm.

Stan alarmowy: 250 cm.

Prognoza na 19.09: 371 cm.

Prognoza na 20.09: 300 cm. Ślęza - wodowskaz Ślęza: obecnie 388 cm.

Stan alarmowy: 300 cm.

Prognoza na 19.09: 384 cm.

Prognoza na 20.09: 359 cm. Widawa - wodowskaz Krzyżanowice: 141 cm.

Stan alarmowy:200 cm.

Prognoza na 19.09: 141 cm.

Prognoza na 20.09: 140 cm. 0:12 Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia: 0:09 Ireneusz Fura, burmistrz Brzegu Dolnego: Kolejna ważna sprawa załatwiona! Dzięki Wam! 0:08 0:05 Cyklon Borys uderza we Włochy Włoski region Emilia-Romania przygotowuje się na nadejście fali powodziowej po ulewnych opadach i uderzeniu cyklonu Borys, który wywołał powodzie także w Polsce. Już zanotowano lokalne podtopienia w rejonach, zniszczonych w katastrofalnej powodzi w maju zeszłego roku. Władze apelują, by unikać tam podróży. 0:01 W tegorocznej powodzi w Małopolsce najbardziej ucierpieli mieszkańcy powiatu oświęcimskiego, a dokładnie małej miejscowości Jawiszowice pod Brzeszczami. "To było straszne. Zaczęło się po północy, mniej więcej 15 minut przed godziną pierwszą. Myśmy się zabezpieczali, bo były ostrzeżenia, ale to nic nie dało. Po pierwszej ulewie woda zaczęła wzbierać, błyskawicznie pojawiła się na polach obok naszych domów i wciąż przybierała. W ciągu 15 minut wdarła się do domu. Nie pomogły trzy warstwy worków, które ułożyliśmy, zabezpieczyliśmy drzwi. Zalało nam garaż i parter domu, kuchnię, pokój, łazienkę. Woda sięgnęła metra wysokości, zniszczyła sprzęty, narzędzia, zmywarkę lodówkę, piekarnik." Czytaj więcej: Powódź w Jawiszowicach. Mieszkańcy ulicy Wiśniowej w nocy uciekali przed wielką wodą 23:57 Jest noc, my czuwamy‼️ Jesteście bezpieczni‼ Razem stawiamy czoła każdemu zagrożeni - poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego. Nie ma ludzi, których nie widać w noktowizji.

Nie ma żywych, których nie wykryje termowizja.



⚠️Uwaga szabrownicy‼️

Żandarmeria Wojskowa, jednostka GRYF z #WOT, Policja i żołnierze wojsk operacyjnych prowadzą intensywne działania prewencyjne na terenach powodziowych.

Wspólne… pic.twitter.com/GZwXgdKhJm — Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) September 18, 2024 23:52 Na nadejście fali kulminacyjnej przygotowuje się Oława. 23:47 Tak wygląda Lądek-Zdrój po powodzi. Przerażający widok! Prognoza pogody IMGW IMGW podało najnowsża prognozę pogody na noc ze środy na czwartek oraz czwartek. "W nocy na północnym wschodzie zachmurzenie małe, w pozostałej części kraju umiarkowane, w centrum i na południu okresami duże i tutaj przelotne opady deszczu i słabe burze, zanikające. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 5 mm do 10 mm, lokalnie na południu do 15 mm. Na północy i południu kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od 11°C do 15°C, w rejonach podgórskich oraz lokalnie na Suwalszczyźnie od 6°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Wysoko w Sudetach porywy do 60 km/h, w Tatrach do 65 km/h." Pogoda w czwartek, 19 września "W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i na południu kraju początkowo duże i tam słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21°C do 24°C, na południu od 15°C do 19°C. Wiatr na północy słaby, w centrum i na południu umiarkowany i porywisty, wschodni i północno-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru około 65 km/h." Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje, że punkt wydawania worków z piaskiem przy Tarczyński Arenie Wrocław działa w środę do wyczerpania zapasów!!!

W czwartek (19.09) worki będą wydawane w trzech lokalizacjach: Tarczyński Arena Wrocław – wjazd bramą B od Alei Śląskiej. Po prawej stronie, tuż za wjazdem, znajduje się plandeka wskazująca miejsce odbioru.

Stadion Olimpijski – UWAGA! wjazd od ul. Mickiewicza, wydawanie worków przy trybunie zachodniej.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu - przy ul. Długiej. Każda osoba może jednorazowo pobrać maksymalnie 20 worków z piaskiem, które należy załadować samodzielnie. 23:32 Co się dzieje w Żaganiu? 23:31 Wrocław przed wielką wodą. Fala kulminacyjna już za kilka godzin 23:30 To był kolejny intensywny dzień. Nowogród Bobrzański, Gorzupia Dolna, Pożarów, Stary Żagań, Żagań… W tych miejscowościach dzisiaj prowadziliśmy najintensywniejsze działania przeciwpowodziowe. Służby i Lubuszanie - jesteście fantastyczni‼️ Od Szprotawy poprzez Małomice, Żagań woda zaczyna opadać, a w Nowogrodzie Bobrzańskim mamy stabilny, najwyższy poziom. Jesteśmy w pełnej gotowości 24 godziny na dobę, taki to czas - przekazał wojewoda lubuski, Marek Cebula.



23:28 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – w związku z wysokim stanem wody w Odrze – podjęło decyzję o kontrolowanym zalaniu polderu Oławka i terenów wodonośnych - informuje MPWiK Wrocław. 23:25 Jedziemy działać i pomagać powodzianom na miejscu. Jeśli ktoś ma możliwość to zachęcam - zachęca znany dziennikarz Tomasz Wolny. 23:23 Powódź 2024. Aktualna sytuacja w Opolu Czoło fali wezbraniowej minęło już Opole. Teraz jest jej kulminacja. Obecny poziom to 6.60 m. czyli blisko wartości z ostatnich dwóch, trzech dni. Nie powinien już się znacząco zmienić (nie przekroczy 7 m., a w 2010 r. było 8 m.) Niebawem poziom Odry zacznie się obniżać. Potrwa to 7-8 dni, co ma pomóc wałom, bo według Wód Polskich szybki spadek poziomu wody może wywierać na wały większy nacisk - poinformował prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. 23:21 Prezeska Wód Polskich Joanna Kopczyńska przekazała w środę wieczorem, że o północy spodziewana jest kulminacja fali we Wrocławiu. Po godz. 21 poinformowano, że czoło fali wezbraniowej na Odrze minęło już Opole, nie wyrządzając szkód w mieście. 23:12 23:09 Obecnie stan alarmowy przekroczony jest na 55 stacjach hydrologicznych, a na 31 stacjach stan ostrzegawczy.Najwyższe przekroczenie stanu alarmowego występuje w Krzyżanowicach na Odrze: o 334 cm - informuje IMGW. #IMGWlive | 22:2018.09



Obecnie stan alarmowy przekroczony jest na 55 stacjach hydrologicznych, a na 31 stacjach stan ostrzegawczy.



Najwyższe przekroczenie stanu alarmowego występuje w Krzyżanowicach na Odrze: o 334 cm.https://t.co/xzxBzMFqbn#IMGW pic.twitter.com/tFhBaoacUv — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 18, 2024 23:08 Kiedy fala kulminacyjna dotrze do Wrocławia? Według najnowszych prognoz IMGW fala kulminacyjna na Odrze dotrze do Wrocławia w godzinach nocnych. 23:06 Powódź w Polsce Na odbudowę po powodzi trzeba będzie przeznaczyć więcej niż 2 mld zł, które rząd już zabezpieczył w budżecie - powiedział w środę premier Donald Tusk. Zapewnił, że rząd nie zostawi żadnej rodziny poszkodowanej powodzią bez pomocy, bez względu na koszty. 23:06 Powódź w Polsce 2024 - kontynuujemy naszą relację na żywo

