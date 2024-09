Kłodzko jest zalane wodą. Poziom Nysy wynosi 654,5 cm. To niecały centymetr do stanu rzeki z 1997 r.

This is Kłodzko at 3:30am.

The water is now at 640cm, almost at its record high.



Speechless.



