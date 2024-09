Powódź w Polsce. Wrocław czeka na falę kulminacyjną, Marszowice zagrożone?

We wtorek 17 września południowa i zachodnia część Polski w dalszym ciągu walczy z powodziami i wezbranymi rzekami. Udało się naprawić przerwane wały w Nysie (woj. opolskie). "Wszystko wskazuje na to, że Nysa jest uratowana" - napisał burmistrz miasta. Premier Donald Tusk uczestniczył we wtorek rano w kolejnym zebraniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu. Premier zwrócił uwagę, że są sprzeczne komunikaty ze strony meteorologów i hydrologów, jeśli chodzi o bezpośrednie zagrożenie dla Wrocławia.

- Obecny stan wody we Wrocławiu oznacza dla miasta dość bezpieczny wariant rozwoju sytuacji - przekazał we wtorek hydrolog Paweł Przygrodzki na posiedzeniu sztabu kryzysowego. Zastrzegł, że istnieje ryzyko zmęczenia infrastruktury wraz z upływem czasu.

Czy zbiornik Racibórz Dolny ocali Opole i Wrocław?

Kulminacja fali powodziowej na Odrze w mieście spodziewana jest około piątku (20 września), choć znacznie podwyższony stan wody może być już od środy. Już od wtorku stany alarmowe i maksymalne wysokości będą osiągać pozostałe duże rzeki w mieście: Bystrzyca, Ślęza i Oława. Czy zbiornik Racibórz Dolny ocali Opole i Wrocław? - Naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której to, co spłynie z Kotliny Kłodzkiej, nie spotka się z falą powodziową z Odry. Według naszych obliczeń (…) zbiornik powinien przyjąć wszystko i miasta takie, jak Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Opole i Wrocław, będą bezpieczne - mówiła w niedzielę prezes Wód Polskich Joanna Kopczyńska.

- Do godz. 12 zbiornik Racibórz Dolny zgromadził 147,9 mln m sześc. wody, co stanowi ok. 80 proc. jego pojemności - informują Wody Polskie. W nocy z poniedziałku na wtorek zabezpieczono przesiąk zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu.

Rośnie liczba ofiar powodzi w Polsce

We wtorek (17 września) po południu powiły się kolejne tragiczne wiadomości. - Łącznie mamy 10 ofiar. Trzy w Lądku-Zdroju, siedem w Stronu Śląskim - przekazała WP rzeczniczka starostwa powiatowego w Kłodzku. Informację zdementowała później policja, która podała, że w wyniku powodzi życie straciło 6 osób.

Stan klęski żywiołowej obejmuje więcej powiatów

W poniedziałek rząd wprowadził stan klęski żywiołowej na objętym powodzią obszarze części województw dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego. Rozporządzenie w tej sprawie będzie obowiązywać do 16 października włącznie.

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi napływa nie tylko z różnych stron Polski, ale także m.in. z Ukrainy, Niemiec i Czech.

